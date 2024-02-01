فرار على متن قوارب متهالكة...أكثر من 130 من الروهينغا وصلوا إلى اندونيسيا

اعلن مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 130 من الروهينغا وصلوا إلى شواطئ إقليم اتشيه الإندونيسي اليوم الخميس، وهم أحدث مجموعة من الوافدين الذين أثار وصولهم جدلا في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.



ويواجه الروهينغا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار، الرفض والعداء من السكان المحليين في اتشيه منذ وصولهم إلى شواطئ الإقليم الإندونيسي. وأظهرت بيانات المفوضية أن ما يقرب من 2000 منهم وصلوا منذ تشرين الأول الماضي.



ولسنوات، يفر الروهينغا من ميانمار حيث يُنظر إليهم بشكل عام على أنهم متطفلون أجانب من جنوب آسيا ويُحرمون من الجنسية ويتعرضون للانتهاكات. وغالبا ما يسافرون على متن قوارب متهالكة هربا من الظروف السيئة هناك أو من مخيمات في بنغلادش المجاورة. ويقصد البعض إندونيسيا وماليزيا بين تشرين الثاني و نيسان عندما تكون البحار أكثر هدوءا.



وقالت المفوضية الشهر الماضي إن ما لا يقل عن 569 من الروهينغا لقوا حتفهم أو فُقدوا في أثناء محاولتهم الفرار من ميانمار أو

بنغلادش عام 2023، وهو أعلى عدد منذ عام 2014.