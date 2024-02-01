مصادر مطلعة لرويترز: الحرس الثوري الإيراني قلص نشر كبار ضباطه في سوريا

اعلنت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الحرس الثوري الإيراني قلص نشر كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وسيعتمد أكثر على فصائل شيعية متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك.



وقالت ثلاثة من المصادر لرويترز إن قرار إيران سحب كبار الضباط مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجر إلى صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط.