إضراب لموظفي الأمن في 11 مطارًا في ألمانيا وإلغاء 1100 رحلة على الأقلّ

بدأ إضراب لموظفي الأمن في 11 مطارًا في ألمانيا صباح الخميس ومن المتوقع إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية خلال النهار قبل أن تتواصل المفاوضات بشأن الأجور.



في فرانكفورت بغرب ألمانيا، أُلغيت 310 رحلات من أصل 1120 رحلة إقلاع وهبوط مقررة الخميس ومن الممكن الإعلان عن إلغاء مزيد من الرحلات خلال النهار، حسبما قال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغّلة لمطار فرانكفورت لوكالة فرانس برس.



وأشارت الشركة إلى أن رحلات الإقلاع من فرانكفورت لم تعد ممكنة فيما يمكن للمسافرين العابرين في المطار مواصلة رحلتهم على حساب أوقات انتظار أطول.



ولم تعد أي رحلة إقلاع ممكنة الخميس كذلك في مطار برلين-براندنبرغ، على ما أعلن المطار مساء الأربعاء. وكانت نحو 170 رحلة هبوط وإقلاع تحمل ما يقرب من 50 ألف راكب مقررة للخميس.