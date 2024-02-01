انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلنت وكالة "يو كاي ام تي او" البريطانية للأمن البحري الخميس عن وقوع انفجار قرب سفينة قبالة السواحل الغربية اليمنية مشيرةً إلى أن السفينة وطاقمها بخير.



وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، في بيان إنها تلقت "تقريرًا عن حادثة على بُعد 57 ميلًا بحريًا نحو غرب الحُديدة في اليمن" مشيرةً إلى أن "السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن". وأشارت إلى أن "السفينة وطاقمها بخير".

