الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط
أخبار دولية
2024-02-01 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع حلول نهاية شباط الجاري.
وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس "إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط".
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول.
أخبار دولية
عملياتنا
بحلول
نهاية
التالي
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية
انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:47
وزير الخارجية النرويجي: متفائل بشكل معقول بأن تمويل الأونروا سيعود لطبيعته
آخر الأخبار
08:47
وزير الخارجية النرويجي: متفائل بشكل معقول بأن تمويل الأونروا سيعود لطبيعته
0
آخر الأخبار
14:02
البيت الأبيض: وقف الولايات المتحدة لتمويل الأونروا كان بمثابة تعليق وليس إنهاء
آخر الأخبار
14:02
البيت الأبيض: وقف الولايات المتحدة لتمويل الأونروا كان بمثابة تعليق وليس إنهاء
0
أخبار دولية
13:59
نتنياهو: "لا بد من إنهاء" مهمة الأونروا
أخبار دولية
13:59
نتنياهو: "لا بد من إنهاء" مهمة الأونروا
0
آخر الأخبار
11:26
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن جهود المساعدات في غزة "تعتمد بشكل كامل على حصول الأونروا على التمويل الكافي"
آخر الأخبار
11:26
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن جهود المساعدات في غزة "تعتمد بشكل كامل على حصول الأونروا على التمويل الكافي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول انها "تراقب باستمرار" تداعيات الهجمات في البحر الاحمر على الاسواق
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول انها "تراقب باستمرار" تداعيات الهجمات في البحر الاحمر على الاسواق
0
أخبار دولية
08:13
وزير خارجية بريطانيا يبحث في بيروت "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل
أخبار دولية
08:13
وزير خارجية بريطانيا يبحث في بيروت "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل
0
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
0
أخبار دولية
07:32
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية
أخبار دولية
07:32
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
0
موضة وجمال
2024-01-26
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
موضة وجمال
2024-01-26
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
0
أخبار لبنان
06:12
بخاش يلتقي نقيب أطباء بلجيكا في بروكسل
أخبار لبنان
06:12
بخاش يلتقي نقيب أطباء بلجيكا في بروكسل
0
عالم الطبخ
2024-01-30
"باستا بالصلصة الحمراء" و"بروشكيتا"... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-30
"باستا بالصلصة الحمراء" و"بروشكيتا"... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
0
أخبار لبنان
08:04
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
أخبار لبنان
08:04
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
0
أخبار لبنان
04:24
جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب
أخبار لبنان
04:24
جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
2
حال الطقس
01:53
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
حال الطقس
01:53
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
3
منوعات
15:07
اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!
منوعات
15:07
اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!
4
رياضة
08:11
ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو
رياضة
08:11
ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو
5
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
6
منوعات
02:35
خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!
منوعات
02:35
خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!
7
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
8
منوعات
11:55
ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!
منوعات
11:55
ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More