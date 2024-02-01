نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس الموافق 2024/2/1، إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وبحث الجانبان خلال الإتصال الهاتفي الهجوم الأخير على موقع عسكري أميركي في الأردن وتداعياته. كما تم دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المنطقة، وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إستمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين.