الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير خارجية بريطانيا يبحث في بيروت "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل
أخبار دولية
2024-02-01 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير خارجية بريطانيا يبحث في بيروت "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل
بحث وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون الخميس مع المسؤولين اللبنانيين سبل "إرساء التهدئة" على الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة، بعد قرابة أربعة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في غزة.
والتقى كاميرون في بيروت كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون. وأفاد بيان عن مكتب ميقاتي إثر الاجتماع أن البحث تطرق الى سبل "إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب".
وأكد ميقاتي أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، وكذلك "تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، وخصوصاً القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".
أخبار دولية
خارجية
بريطانيا
بيروت
"إرساء
التهدئة"
الحدود
إسرائيل
التالي
الجيش الأميركيّ يعلن إسقاط مسيّرات إيرانية
أرمينيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-17
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان
أخبار دولية
2023-12-17
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الى "خفض التصعيد" على الحدود بين إسرائيل ولبنان
0
آخر الأخبار
2024-01-17
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"حوار المرحلة": دائمًا نخاف من الحرب وهدفنا ترسيم الحدود وإظهارها حتى لا يحصل تعدٍ
آخر الأخبار
2024-01-17
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"حوار المرحلة": دائمًا نخاف من الحرب وهدفنا ترسيم الحدود وإظهارها حتى لا يحصل تعدٍ
0
آخر الأخبار
2024-01-08
ميقاتي لـ "الحرّة": وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان غدا ولكن أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع اسرائيل وتلقينا عرضا بالإنسحاب إلى شمال الليطاني لكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله
آخر الأخبار
2024-01-08
ميقاتي لـ "الحرّة": وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان غدا ولكن أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع اسرائيل وتلقينا عرضا بالإنسحاب إلى شمال الليطاني لكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله
0
آخر الأخبار
2024-01-07
وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى عملية عسكرية "أقل حدة"
آخر الأخبار
2024-01-07
وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى عملية عسكرية "أقل حدة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول انها "تراقب باستمرار" تداعيات الهجمات في البحر الاحمر على الاسواق
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول انها "تراقب باستمرار" تداعيات الهجمات في البحر الاحمر على الاسواق
0
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
0
أخبار دولية
07:32
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية
أخبار دولية
07:32
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية
0
أخبار دولية
07:25
الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط
أخبار دولية
07:25
الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-30
تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الجيّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أخبار لبنان
2024-01-30
تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الجيّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
0
عالم الطبخ
2024-01-31
الدجاج بالخردل وشوربة القلقاس... تعرفوا على طريقة تحضير الطبقين المميزين مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-31
الدجاج بالخردل وشوربة القلقاس... تعرفوا على طريقة تحضير الطبقين المميزين مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-30
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-30
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
أخبار دولية
08:10
المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل
0
أخبار لبنان
08:04
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
أخبار لبنان
08:04
لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل
0
أخبار لبنان
04:24
جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب
أخبار لبنان
04:24
جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
منوعات
15:35
بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)
2
حال الطقس
01:53
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
حال الطقس
01:53
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
3
منوعات
15:07
اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!
منوعات
15:07
اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!
4
رياضة
08:11
ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو
رياضة
08:11
ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو
5
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
خبر عاجل
09:48
سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا
6
منوعات
02:35
خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!
منوعات
02:35
خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!
7
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
فنّ
07:25
"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور
8
منوعات
11:55
ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!
منوعات
11:55
ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More