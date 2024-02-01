فون دير لايين: الإتفاق على المساعدة لأوكرانيا يوجه رسالة "قوية جدًا" لبوتين

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المساعدة التي قررها الخميس قادة دول الإتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا والبالغة 50 مليار يورو توجه رسالة "قوية جدًا" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت في ختام قمة إستثنائية للإتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعتبر أن الخمسين مليار يورو هذه المقررة على أربع سنوات توجه رسالة قوية جدًا أيضًا لبوتين قبل الذكرى السنوية الثانية لغزوه الوحشي لأوكرانيا".