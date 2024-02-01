أوستن: الوقت الراهن يمثّل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط

رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الوقت الراهن يمثّل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.



وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها في الأردن والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين، مشيرا إلى أنه آن الأوان "للقضاء على قدرات الجماعات الإرهابية التي استهدفت قواتنا في الأردن".

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة لا تدفع بلاده إلى التفكير في سحب قواتها من العراق وسوريا.



وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الاميركي :" لا نرغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله ونتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب".



أيضا، دعا إيران للتوقف عن مد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في الهجوم على السفن.



أما فيما خص حرب اسرائيل على فطاع غزة، فأكد أوستن ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع.



