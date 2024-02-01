مهاجم يحتجز رهائن في مصنع لشركة اميركية قرب اسطنبول

احتجز شخص عددا غير محدد من الرهائن في مصنع تملكه شركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة قرب اسطنبول، احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، بحسب متحدث باسم الشرطة.



وقال المتحدث لوكالة فرانس برس إنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتحجزين في المصنع الواقع في ضاحية اسطنوبل الشرقية.



وأوضحت نقابة تمثل العمال في المصنع أن المهاجم يحتجز سبعة أشخاص كرهائن، مشيرة إلى إطلاق باقي العمال.



ووقف الرجل قرب رسم للعلم الفلسطيني بينما كتبت عبارة "من أجل غزة" على الحائط باللون الأحمر.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرق العمليات الخاصة والإسعاف توجهت إلى الموقع.