السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس

كشف مصدر رسمي سعودي أن المملكة العربية السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي.



وجاء تعليق المصدر السعودي بعدما أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أمس الأربعاء ناليدي باندور أن المملكة انضمت إلى التكتل.



وأكد المصدر في بيان لرويترز أن السعودية لم تستجب بعد لدعوة الانضمام إلى بريكس وأنها لا تزال قيد الدراسة.