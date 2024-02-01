الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس

أخبار دولية
2024-02-01 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس

كشف مصدر رسمي سعودي أن المملكة العربية السعودية لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي.
 
وجاء تعليق المصدر السعودي بعدما أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أمس الأربعاء ناليدي باندور أن المملكة انضمت إلى التكتل.
 
وأكد المصدر في بيان لرويترز أن السعودية لم تستجب بعد لدعوة الانضمام إلى بريكس وأنها لا تزال قيد الدراسة.

أخبار دولية

السعودية

البريكس

LBCI التالي
الجيش الأميركيّ يعلن إسقاط مسيّرات إيرانية
أرمينيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:32

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يُجري إتصالاً مع وزير خارجية السعودية

LBCI
أخبار دولية
2024-01-31

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر تؤكد الانضمام لبريكس

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-30

كيربي: لا نزال نعتقد بوجود فرصة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-01-29

السعودية تحضّ الجهات المانحة على مواصلة دعم الأونروا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:59

الخارجية الأميركية: واشنطن أجرت محادثات "صريحة للغاية" مع إسرائيل بشأن عنف المستوطنين

LBCI
أخبار دولية
14:50

القيادة المركزية الأميركية: إسقاط صاروخين أطلقا من اراض يسيطر عليها الحوثيون باليمن

LBCI
أخبار دولية
13:42

غالانت: القوات الإسرائيلية فككت كتيبة حركة حماس في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
13:38

قطر: "تأكيد ايجابي اولي" من قبل حماس واسرائيل بشأن مقترح الهدنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:54

مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد

LBCI
منوعات
08:43

تعليق مزاد على مقتنيات لنيلسون مانديلا في نيويورك... إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
11:35

الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة جوية بين حلتا وكفرشوبا

LBCI
منوعات
2024-01-30

وُلد بلا أنف وخضع لأكثر من 30 عملية جراحية... بعد مرور 22 سنة: هل تمكّن من استعادة ملامحه الطبيعية؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اعتكاف المساعدين القضائيين: تأثيره عالناس والحلول بثواني

LBCI
أخبار دولية
13:15

ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ضريبة الأرباح المستجدة ما زالت تشغل شركات إستيراد المحروقات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024

LBCI
أخبار دولية
08:10

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

LBCI
أخبار لبنان
04:24

جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب

LBCI
حال الطقس
01:53

ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-31

خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:35

بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)

LBCI
حال الطقس
01:53

ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

LBCI
فنّ
07:25

"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور

LBCI
رياضة
08:11

ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو

LBCI
خبر عاجل
12:46

المتحدث باسم الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

LBCI
خبر عاجل
09:48

سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا

LBCI
منوعات
02:35

خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

LBCI
خبر عاجل
13:54

مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More