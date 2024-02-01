إتصال هاتفي بين عبد اللهيان وهنية... هذا ما عرضاه

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الهمجي للنظام الصهيوني على غزة، في اتصال هاتفي اليوم.



وفي إشارة إلى إتصالاته وإجتماعاته الأخيرة مع مسؤولي الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وصف وزير الخارجية الوقف الفوري لجرائم النظام الصهيوني ضد المشردين في غزة بأنه مفتاح إرساء الإستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.



وفي معرض إحتفاله بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكد عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني وحده، باعتباره المالك الرئيسي لهذه الأرض، له الحق في تقرير مصيره ومستقبله، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض عليه إرادتهم والخطط السياسية عليهم.



كما قدم هنية تقريرًا عن الإستقرار الذي لا يوصف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية والخطط والمبادرات السياسية المطروحة لوقف جرائم النظام الصهيوني في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وأكد أن فصائل المقاومة تحافظ على وحدتها ولا تنظر إلى المبادرات المطروحة إلا إذا كانت تحقق المصالح العليا للأمة الفلسطينية.