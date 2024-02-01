الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات

حُكم على زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن محاميه.



واعلن محاميه سامي التريكي لوكالة فرانس برس، أن الغنوشي، الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي "تمويل أجنبي" لحزبه الإسلامي.