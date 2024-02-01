ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر

أكدت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف أن بلادها أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسيرون نحو منحدر خطر.



وشددت ليف، في موجز مع صحافيين عبر تطبيق zoom، على أن الوقت لم يحن بعد لوقف اطلاق النار في غزّة.