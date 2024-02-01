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مكتب نتانياهو: "لا مكان" لعقوبات أميركية على المستوطنين
أخبار دولية
2024-02-01 | 13:31
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مكتب نتانياهو: "لا مكان" لعقوبات أميركية على المستوطنين
أكّدت إسرائيل أنّ "لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية" ضدّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد العقوبات التي أعلنتها واشنطن ضد مستوطنين.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أنّ "الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون القانون، ويقاتل الكثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل".
وشدد على أن إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان.
أخبار دولية
نتانياهو
مستوطنون اسرائيليون
عقوبات أميركية
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