قطر: "تأكيد ايجابي اولي" من قبل حماس واسرائيل بشأن مقترح الهدنة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق رهائن.



وأكد الأنصاري أن "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات"، مشيرا إلى أن "الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح".



وقال:" والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس"، في إشارة إلى المحادثات التي استضافتها العاصمة الفرنسية الأحد وشارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر.