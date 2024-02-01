غالانت: القوات الإسرائيلية فككت كتيبة حركة حماس في خان يونس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس أن القوات الإسرائيلية فككت كتيبة حركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، والتي أشار إلى أن إسرائيل قتلت خلالها عشرة آلاف مقاتل فلسطيني وأصابت مثلهم.



وقال في بيان: "نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضًا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة على حدود غزة مع مصر والتي تعج بالمدنيين النازحين.