القيادة المركزية الأميركية: إسقاط صاروخين أطلقا من اراض يسيطر عليها الحوثيون باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مرجحة أن هدفهما كان السفينة كوي في البحر الأحمر.



وأوضحت أن "الصاروخين سقطا في الماء من دون أن يصيبا السفينة"، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار لسفينة الشحن التي ترفع العلم الليبيري، أو سفن التحالف في المنطقة.