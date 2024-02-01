الخارجية الأميركية: واشنطن أجرت محادثات "صريحة للغاية" مع إسرائيل بشأن عنف المستوطنين

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات "صريحة للغاية" مع نظراء إسرائيليين بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أربعة أشخاص قالت إنهم متورطون في العنف.



وأوضح ميلر، في مؤتمر صحفي دوري، أن الجانب الأميركي أثار حالات محددة وطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات ضد الأفراد.