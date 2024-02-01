تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بروكتر أند غامبل في تركيا

حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من اسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين: "عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن"، مضيفا أنه تم اعتقال المهاجم.