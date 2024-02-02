قائد الجيش الأوكراني: على أوكرانيا الاستعداد لانخفاض المساعدات

اعتبر قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني في مقال له نشر الخميس أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.وقال زالوجني إن "حلفاء أوكرانيا الرئيسيين يتنازعون بشأن الدعم المستقبلي لكييف".وأضاف زالوجني: "علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم".