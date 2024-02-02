مقتل فرنسيين اثنين في ضربة روسية في أوكرانيا

قُتل "متطوعان" فرنسيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة الخميس جراء ضربة روسية على بيريسلاف قرب خيرسون في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول أوكراني.



وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودي: "قُتل وأصيب متطوعون أجانب بسبب ضربة معادية على بيريسلاف". وأضاف: "الجيش الروسي قتل مواطنَين فرنسيَين اثنين. وقد أصيب ثلاثة أجانب آخرين بجروح طفيفة"، من دون أن يحدد مهمات هؤلاء "المتطوعين".