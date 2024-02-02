بايدن يزور عمال مصانع السيارات في ميشيجان وسط احتجاجات على حرب غزة

حصل الرئيس الأميركي جو بايدن على تعهد قوي بالدعم من نقابة لعمال مصانع السيارات والتي تلعب دورا حاسما في مسعاه لإعادة انتخابه في ولاية ميشيجان، في حين ألقت الاحتجاجات على مساندته للعمليات الإسرائيلية في غزة بظلالها على رحلته.



كان المراد من رحلة بايدن إلى الولاية التي تعد ساحة معركة انتخابية أن تكون بمثابة احتفال بعد أن أيدت نقابة (عمال السيارات المتحدون) في الآونة الأخيرة مسعاه لإعادة انتخابه.



لكن زيارته قوبلت أيضا باحتجاجات من بعض العرب الأميركيين، وعددهم كبير في الولاية، الذين يطالبون الرئيس بالسعي إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفضوا لقاء حملته الانتخابية.



ولم تعلن الحملة تفاصيل محددة عن زيارة الرئيس حتى اللحظات الأخيرة قبل وصوله بسبب المعارضة المتوقعة.



وقبل التوجه إلى ميشيجان، حضر بايدن إفطار الصلاة الوطني في واشنطن. وقال إنه يعمل على حل صراع إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك حل الدولتين وإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



وذكر بايدن خلال الإفطار "نعمل بشكل فعال من أجل السلام".