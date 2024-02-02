الكرملين يأمل بألا يؤثر انضمام أرمينيا إلى الجنائية الدولية على علاقتها بروسيا

أعربت روسيا عن أملها بألا يؤثر انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية على العلاقات بينهما، بعد إرسالها تحذيرا إلى الدولة القوقازية منذ أشهر بشأن هذه الخطوة.



وانضمت أرمينيا التي نأت بنفسها عن حليفتها التاريخية روسيا في الأشهر الأخيرة، رسميا إلى المحكمة ومقرها لاهاي الخميس.



وهي الآن ملزمة باعتقال الرئيس فلاديمير بوتين إذا وطأت قدمه الأراضي الأرمينية تنفيذا لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الروسي في آذار 2023.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من المهم بالنسبة إلينا ألا تؤثر قرارات كهذه سلبا - بحكم القانون أو الأمر الواقع - على علاقاتنا الثنائية التي نقدّرها ونريد تطويرها بشكل أكبر".



وأكد أن قرار أرمينيا أن تصبح دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية هو "حقها السيادي".



وكان الكرملين قد حذر أرمينيا في وقت سابق من أن الانضمام إلى الجنائية الدولية سيكون "قرارا خاطئا".



وسعى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لطمأنة الكرملين عبر التشديد على أن القرار ليس موجها ضد روسيا.