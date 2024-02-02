رئيس الوزراء الكندي يندد بهجوم على مسجد: لا مكان للإسلاموفوبيا في كندا

ندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بهجوم على مسجد في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو، والذي تحقق السلطات فيه على أنه جريمة كراهية وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها جزء من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.



وقالت الشرطة إن شخصا ألقى حجرين على نافذة مسجد في ميسيساجا يوم الأحد، عشية ذكرى هجوم على مسجد في مدينة كيبيك حصد أرواح ستة أشخاص عام 2017. وقالت شبكة "سي.بي.سي" نيوز إنه لم يصب أحد في الحادث.



وكتب ترودو عبر حسابه على موقع إكس: "لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا".