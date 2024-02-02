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كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي
أخبار دولية
2024-02-02 | 01:12
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كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عدة باتجاه البحر الغربي الجمعة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.
أخبار دولية
الجيش الكوري الجنوبي
كوريا الشمالية
صواريخ كروز
البحر الغربي
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