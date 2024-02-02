ارتفاع أسعار النفط بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج من دون تغيير

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد قرار مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير، على الرغم من أن خامي القياس يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



وبحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.07 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.12 دولارا للبرميل.



وقال مصدران في أوبك+ أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير، وستقرر في آذار ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.



وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، تماشيا مع ما أعلنته في تشرين الثاني.



وأوضح محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم، أن تخفيضات الإنتاج هذه من شأنها أن تبقي الإمدادات محدودة في الربع الأول، مع عودة الإنتاج من خارج أوبك إلى مستوياته الطبيعية بعد الزيادات وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي في عام 2024 إلى 300 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا في العام الماضي.



كما تلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، وتعليقات رئيسه جيروم باول الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.



ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



ومع ذلك، تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو خمسة بالمئة إذ حدت تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من المكاسب وتسببت في انخفاض النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الخميس.