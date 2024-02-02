أوكرانيا: إسقاط 11 من 24 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية ان الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في جنوب شرق البلاد.



وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء إنه بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع خلال الليل، انقطع التيار في مدينة كريفي ريه بمنطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.