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LBCI
LBCI

تركيا تعتقل 25 مشتبها بهم في إطلاق نار على رجل في كنيسة

أخبار دولية
2024-02-02 | 02:29
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تركيا تعتقل 25 مشتبها بهم في إطلاق نار على رجل في كنيسة
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تركيا تعتقل 25 مشتبها بهم في إطلاق نار على رجل في كنيسة

أخبار دولية

تركيا

كنيسة

إسطنبول

إطلاق نار

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