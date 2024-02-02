رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها "سترد بقوة" على كل من يستأسد عليها.



وقال: "لن نبدأ أي حرب... لكن إذا أراد أحد الاستئساد علينا فسيتلقى ردا قويا".