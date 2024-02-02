مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق

أفادت مواقع إخبارية إيرانية شبه رسمية بأن مستشارا بالحرس الثوري الإيراني في دمشق قتل اليوم في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة بجنوب العاصمة السورية.



وفي وقت سابق، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من منطقة هضبة الجولان، مستهدفة جنوب دمشق اليوم.



وأفادت المواقع الإخبارية الإيرانية بأن القتيل يدعى سعيد علي دادي، من دون تحديد رتبته.