تظاهرات تعطّل النقاش البرلماني بشأن الإصلاحات في الأرجنتين

يستأنف البرلمان الأرجنتيني الجمعة دراسة خطة الإصلاحات التي طرحها الرئيس الليبرالي المتطرّف خافيير ميلي بعدما عطل الشارع الأرجنتيني الخميس النقاش حول هذا المشروع المثير للجدل مع مغادرة نواب المعارضة الجلسة للحظات تنديدا بـ"قمع" الشرطة للتظاهرات.



وأطلقت قوات إنفاذ القانون مساء الخميس الرصاص المطاطي، كما استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين وإخلاء الطرق المؤدية للبرلمان، حسبما أفادت وكالة فرانس برس. ووقعت حوادث تدافع من دون أن تتحوّل إلى اشتباكات عنيفة.



وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وإلقاء القبض على شخصين، من دون تأكيد رسمي لذلك.



من جهتها، أفادت نقابة الصحافة في بوينس آيرس عن إصابة حوالى 15 صحافياً بالرصاص المطاطي، أحدهم في الوجه.



وخرجت تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص عن السيطرة مساء الأربعاء، ممّا دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. وألقي القبض على ستة أشخاص ثمّ أُفرج عنهم الخميس.