فصيل "النجباء" العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط

توعدت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لإيران، بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، رغم تهديدات واشنطن بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.



وأعلنت الحركة التي يتزعمها أكرم الكعبي وتمثل أحد الفصائل الرئيسية في "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن "أي أستهداف (اميركي) سيواجه برد يناسبه"، قائلة: "لن نتوقف حتى تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".