تركيا تلقي القبض على 7 يشتبه في بيعهم معلومات للموساد

أعلن مسؤول أمني تركي أن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص يشتبه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تتعلق بتتبع ومراقبة أهداف محلية.



وقال المسؤول الأمني، إن "الشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطنية نفذا عمليات مشتركة في إسطنبول وإزمير في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول".



وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أن المخابرات توصلت إلى أن الموساد يستخدم محققين خاصين لمتابعة أهدافه.



وقالت تي.آر.تي نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، إنه يعتقد أن المشتبه بهم سعوا إلى مراقبة الأهداف وتصويرها ووضع أجهزة تعقب عليهم والحصول على معلومات أخرى للموساد.



ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات. وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على الأمر.





