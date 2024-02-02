الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ

أخبار دولية
2024-02-02 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ

نقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مصدر عسكري أن قوات حرس الحدود الأردنية ألقت القبض أمس الخميس على أربعة إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتيازهم الشريط الحدودي عن طريق الخطأ.

وقال: "التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".

آخر الأخبار

أخبار دولية

القبض

إسرائيليين

لفترة

وجيزة

اجتياز

الحدود

بالخطأ

LBCI التالي
أكثر من 40 ألف شخص بدون كهرباء في أوكرانيا بعد هجوم روسي ليلي
تركيا تلقي القبض على 7 يشتبه في بيعهم معلومات للموساد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-02

التلفزيون الأردني: قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي ومن ثم أطلقتهم بعد تحقيقات أظهرت أنهم عبروا بالخطأ

LBCI
أخبار دولية
2024-01-28

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية "إستهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا"

LBCI
أخبار دولية
2024-01-28

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية

LBCI
أخبار دولية
2024-01-23

الخارجية الاردنية: تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:41

زيلينسكي يعلن أنه زار بلدة روبوتين على الجبهة الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
07:10

حماس تندد بالقصف الأميركيّ البريطانيّ على اليمن

LBCI
أخبار دولية
06:26

لقاء جمع وزيري الخارجية الفرنسي والمصري... شكري: للدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع

LBCI
أخبار دولية
05:53

تحرير طلاب ومدرسين اختطفهم مسلحون في نيجيريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:37

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-29

احتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها في منزل أخت زوجها... ما حصل معها بعد ذلك كان صادما: فاتورة قلبت الموازين!

LBCI
منوعات
2023-12-25

ظهرت عليها أعراض الأنفلونزا ثم وقعت الفاجعة قبل الميلاد... والعائلة ترفع الصوت: "احموا أطفالكم" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
2023-06-28

لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

هدوءٌ نسبي خرقَه قصفٌ اسرائيليّ… هكذا بدا مشهد الجنوب

LBCI
أخبار دولية
06:26

لقاء جمع وزيري الخارجية الفرنسي والمصري... شكري: للدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الراعي: لبنان فقد الحياد بإقحامه في حروب ونزاعات إقليميّة لا يريدها وبحرمانه من رئيس انكشفت النيات

LBCI
أخبار دولية
01:04

فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيّ في كارولاينا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
00:58

اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:38

قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3

LBCI
منوعات
09:37

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟

LBCI
منوعات
13:03

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

LBCI
آخر الأخبار
00:58

اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة

LBCI
منوعات
13:14

جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)

LBCI
اخبار البرامج
15:00

"نجوى كرم سيدة لا تتكرر ويا ميريام خففي غرور"... محمد اسكندر: أنا من أهل بيت الرئيس بري وكل حدا اسمو شربل بحبو! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:47

طقس غير مستقر حتى الثلاثاء... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More