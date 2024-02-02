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الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ
أخبار دولية
2024-02-02 | 04:57
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الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ
نقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مصدر عسكري أن قوات حرس الحدود الأردنية ألقت القبض أمس الخميس على أربعة إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتيازهم الشريط الحدودي عن طريق الخطأ.
وقال: "التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".
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