أكثر من 40 ألف شخص بدون كهرباء في أوكرانيا بعد هجوم روسي ليلي

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأوكرانيين صباح اليوم، في وسط وشمال شرق أوكرانيا، بعد هجوم روسي جديد بطائرات من دون طيار خلال الليل.



وأفادت القوات الجوية بأنّها تمكّنت من إسقاط 11 من أصل 24 مسيّرة متفجّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أُطلقت فوق مناطق دنيبرو وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (جنوب) وخاركيف (شمال شرق).



وفي كريفي ريغ، تسبّبت غارة بمسيّرة في حرمان حوالى 40 ألف شخص من الكهرباء، وفقاً لحاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك.



كذلك، أفاد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عن هجمات ليلية بطائرات من دون طيار وصواريخ مدفعية، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء عن 64 بلدة في المنطقة، من دون أن يحدّد عدد السكّان الذين تأثروا بذلك.

