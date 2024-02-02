مقتل مقاتلين موالين لإيران في غارات إسرائيلية قرب دمشق

قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة محيط العاصمة السورية دمشق للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري أنه "حوالى الساعة 4,20 فجر اليوم (الجمعة) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق".



من جهته، أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان عن مقتل "ثلاثة من الميليشيات الموالية لإيران، هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية" في الغارة التي استهدفت "مزرعة تابعة لحزب الله في جنوب دمشق.



وأوضح أنّ الموقع المستهدف يقع "على طريق عقربا-السيدة زينب".



ولفت المرصد الى أنّ الغارات الإسرائيلية طالت موقعاً كان قد أُخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي".