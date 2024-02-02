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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: رفح تتحول إلى "طنجرة ضغط" مع فرار سكان غزة جنوبا
أخبار دولية
2024-02-02 | 05:25
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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: رفح تتحول إلى "طنجرة ضغط" مع فرار سكان غزة جنوبا
عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس والذي أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف المدينة الحدودية بأنها "طنجرة ضغط مملوءة باليأس".
وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب: "أريد أن أشدد على قلقنا البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا الذين سعوا إلى ملاذ في رفح خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضاف: "واصل آلاف الفلسطينيين الفرار إلى الجنوب، الذي يستضيف بالفعل أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة... رفح بمثابة طنجرة ضغط مملوءة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
غزة
خان يونس
رفح
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