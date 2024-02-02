السويد تحقق في واقعة السفارة الإسرائيلية باعتبارها جريمة "إرهابية"

أعلنت شرطة الأمن السويدية اليوم، أن التحقيق بشأن العبوة الناسفة التي عثر عليها خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم 31 كانون الثاني، يجري على اعتبار أنها "جريمة إرهابية" محتملة.