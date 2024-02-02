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زلزال شباط 2023 أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في تركيا وسوريا

أخبار دولية
2024-02-02 | 06:27
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زلزال شباط 2023 أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في تركيا وسوريا
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زلزال شباط 2023 أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في تركيا وسوريا

أدّى الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا في السادس من شباط 2023 إلى وفاة 53537 شخصا وإصابة 107213 آخر، وفق أحدث حصيلة صدرت الجمعة عن وزارة الداخلية التركية.
     
ويرتفع إجمالي القتلى إلى حوالى 60 ألفا، إذا ما أضيف إلى الحصيلة التركية 1414 قتيلا تم إحصاؤهم رسميا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا المجاورة، فضلا عن أكثر من 4500 قتيل في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام.
     
وبعد قرابة سنة على وقوع الكارثة، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أمام الصحافة: "فقدنا 53537 شخصا وأصيب 107213 من مواطنينا خلال الهزّات الأرضية التي تسببت بدمار كبير".
     
وكانت الحصيلة الأخيرة الصادرة في نيسان تفيد بوقوع 50783 قتيلا و107204 جرحى.
     
وحرص الوزير على التطرّق إلى آلية تنظيم المساعدات، علما أن السلطات كانت موضع انتقادات شديدة بسبب بطء تفاعلها وجهود الإغاثة.
     
وقال علي يرلي قايا إن أولى طواقم الإغاثة أرسلت اعتبارا من الساعة 5,45 بالتوقيت المحلي (2,45 بتوقيت غرينيتش) ونصبت أولى الخيم الساعة 11,25 (8,25 بتوقيت غرينيتش)، وذلك بعد وقوع الزلزال الساعة 4,17 (1,17 بتوقيت غرينيتش). وطال الزلزال 11 محافظة تركية تمتدّ مساحتها على 120 ألف كيلومتر مربع، مؤثّرا بمستويات متفاوتة على "14 مليون مواطن من مواطنينا، الأمر الذي يجعله من الأقوى في تاريخ العالم من حيث منطقة التأثير"، وفق وزير الداخلية التركي.
     
وتسبّبت الهزات الارتدادية بتدمير 38901 مبنى، وفق وزارة الداخلية التي أفادت بإقامة 645 ألف خيمة لإيواء 2,5 مليون شخص موقتا.
     
وأوفد إلى المناطق المتضرّرة 650 ألف عنصر إغاثة، من بينهم 11500 أتوا من الخارج.
     
وبعد حوالى سنة على وقوع الكارثة، ما زال نحو 700 ألف شخص يعيشون في 414 مجمّعا مشكّلا من حاويات.
     
وفي المجموع، تضرّر أكثر من 2,3 مليون مبنى بفعل الزلزال، من بينها 60421 مبنى دمّرت أو ستدّمر عما قريب بسبب هشاشة ركائزها. ورفعت الأنقاض بنسبة 91 %.
     
وبمناسبة هذه الذكرى، من المرتقب أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت محافظة هاتاي القريبة من سوريا والتي كانت الأشدّ تضرّرا، على أن يسلّم رمزيا مفتاح 41 ألف مسكن جديد و5 آلاف منزل لساكنيها الجدد، وفق ما أعلنت الوزارة.

أخبار دولية

تركيا

سوريا

زلزال

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