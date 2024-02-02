برنامج الأغذية العالمي يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان

أفاد برنامج الأغذية العالمي اليوم، بأنه يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان.



ودعا البرنامج بشكل عاجل طرفي الحرب في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية من دون عوائق للمناطق المتضررة من الصراع حيث يوجد مدنيون نازحون جياع محاصرون ومعزولون عن المساعدات المنقذة للأرواح.