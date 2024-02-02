وزارة الصحة في غزة: مقتل 27131 فلسطينيا وإصابة 66287 في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66287 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.



وقالت الوزارة إن "نحو 112 فلسطينيا قتلوا وأصيب 148 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".