اثيوبيا تمدد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة لأربعة أشهر

قرر البرلمان الإثيوبي اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة بشمال البلاد لأربعة أشهر والتي فُرضت في آب الماضي بسبب تمرد أسفر عن مقتل المئات وأثار اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.



واندلعت المواجهات في أمهرة في تموز الماضي بين القوات الاتحادية ومجموعة مسلحة محلية تدعى فانو وتتهم الحكومة بتقويض أمن المنطقة.



وتمنح حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات فرض حظر التجول وتقييد حركة السكان وحظر التجمعات العامة. ومنذ آب، دفعت القوات الحكومية مقاتلي فانو خارج المدن، لكن القتال استمر في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية.



وقال البرلمان إن التمديد جاء بناء على طلب من وزير العدل وبعد مداولات بين المشرعين. وتنفي الحكومة السعي لتقويض أمن أمهرة.