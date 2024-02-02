الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إضراب لعمال المواصلات المحلية يشلّ الحركة في ألمانيا

أخبار دولية
2024-02-02 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إضراب لعمال المواصلات المحلية يشلّ الحركة في ألمانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إضراب لعمال المواصلات المحلية يشلّ الحركة في ألمانيا


توقّفت الحافلات وقطارات المترو والترامواي عن العمل الجمعة في غالبية المدن الألمانية بسبب إضراب لطواقم المواصلات المحلية يضاف إلى قائمة طويلة من التحرّكات الاجتماعية التي يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي.
     
وقال أندرياس شاسكيرت المسؤول في نقابة "فيردي" لوكالة فرانس برس "توقّفت المواصلات العامة عن العمل بنسبة 100 % في كلّ المدن الألمانية الكبيرة، ما خلا مدن بافاريا".
     
ودعت النقابة "الموظّفين البالغ عددهم 90 ألفا" في "132 شركة محلية" إلى يوم إضراب يستمرّ حتّى الساعة الثالثة من فجر السبت. وفي برلين، اقتصر الإضراب على الساعات الأولى من صباح الجمعة.
     
أما قطارات المسافات الطويلة وتلك التي تتنقل بين المناطق وتشغّلها شركة "دويتشي بان"، فهي ليست معنية بهذا الإضراب. وتجري نقابة "فيردي" حاليا مفاوضات للفروع مع ممثلي أصحاب العمل في قطاع النقل العام تتمحور على الرواتب وظروف العمل. ويطالب ممثلو الموظفين بـ "ظروف عمل أكثر جاذبية"، في وقت يواجه القطاع "نقصا فادحا في اليد العاملة في عدّة شركات"، بحسب ما كشفت كريستين بيلي معاونة نائب الرئيس في "فيردي".
     
وتطالب النقابة خصوصا بـ "خفض ساعات العمل الأسبوعية مع تعويض كامل على الراتب" و"أسبوع عمل مدّته 35 ساعة" للعاملين في القطاع.وقوبلت هذه المطالب بالرفض من ممثلي أصحاب العمل.
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

لعمال

المواصلات

المحلية

الحركة

ألمانيا

LBCI التالي
قائد الجيش الأوكراني: على أوكرانيا الاستعداد لانخفاض المساعدات
تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بروكتر أند غامبل في تركيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-01

إضراب لموظفي الأمن في 11 مطارًا في ألمانيا وإلغاء 1100 رحلة على الأقلّ

LBCI
صحف اليوم
2024-01-30

"الخماسية" تبحث عن آلية للخرق رئاسياً... والإضراب يشلّ الدولة بانتظار جلسة الحكومة (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار دولية
2024-01-24

سائقو القطارات في ألمانيا بدأوا أطول إضراب

LBCI
اقتصاد
07:13

تجمع موظفي الإدارة العامة يدعو الى الإلتزام بالإضراب: اقتراح الـ3 أو 4 رواتب اضافية استخفاف بالعقول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:09

ثلاثة قتلى إثر تحطم طائرة في مجمع سكني في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:30

الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"

LBCI
أخبار دولية
10:17

الأمم المتحدة تقدر أن 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم

LBCI
أخبار دولية
09:31

39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:32

بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!

LBCI
فنّ
05:14

الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل

LBCI
منوعات
04:57

"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!

LBCI
منوعات
2023-09-11

"لا أعلم ماذا عنكم لكنني سأذهب للفراش": قالها ثم زل لسانه... موظفو البيت الأبيض يقطعون الصوت عن ميكروفون بايدن! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
04:30

أسامة حمدان للـLBCI: لن نقبل بأي تدخل اسرائيلي في ادارة الشؤون الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
03:21

رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اعتكاف المساعدين القضائيين: تأثيره عالناس والحلول بثواني

LBCI
أخبار دولية
13:15

ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ضريبة الأرباح المستجدة ما زالت تشغل شركات إستيراد المحروقات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024

LBCI
أخبار دولية
2024-02-01

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-01

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:01

"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
خبر عاجل
05:08

حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤

LBCI
خبر عاجل
12:46

المتحدث باسم الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

LBCI
منوعات
14:40

"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!

LBCI
فنّ
05:14

الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل

LBCI
خبر عاجل
13:54

مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد

LBCI
أخبار دولية
04:37

مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق

LBCI
اقتصاد
02:14

أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More