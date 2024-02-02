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39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان

أخبار دولية
2024-02-02 | 09:31
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39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان
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39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان


قتل 39 شخصا وأصيب 53 آخرون في جنوب السودان خلال مواجهات بين مجموعتين من الرعاة من ولايتين متجاورتين في وسط البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية الجمعة. 
     
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية البحيرات لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات التي وقعت الأربعاء خلفت "20 قتيلا و36 جريحا" بين الرعاة، في حين أفاد وزير الإعلام في ولاية واراب بتسجيل "19 قتيلا و17 جريحا" في منطقته.

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