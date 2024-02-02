الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة تقدر أن 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم
أخبار دولية
2024-02-02 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الأمم المتحدة تقدر أن 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم
اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة باتوا غير مصحوبين أو انفصلوا عن عائلاتهم بعد مرور حوالى أربعة أشهر على بدء الحرب.
وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم المنظمة في الأراضي الفلسطينية "هذا الرقم يمثل 1% من إجمالي عدد النازحين (البالغ 1,7 مليون شخص)". وأكد "كل واحد لديه قصة خسارة وحزن مفجعة".
وأكد كريكس في مؤتمر صحافي في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس إن تحديد هوية الأطفال "صعب للغاية"، لأنه في بعض الأحيان يتم نقلهم إلى المستشفى مصابين أو في حالة صدمة و"ببساطة لا يمكنهم حتى قول أسمائهم".
وأوضح كريكس أنه في العادة خلال النزاعات، يقوم أقارب برعاية الأطفال الذين يجدون أنفسهم من دون ذويهم" إلا ان السكان في غزة راهنا يفتقرون إلى المواد الغذائية والمياه والمأوى و"تواجه هذه العائلات صعوبة في تلبية حاجاتها أطفالها وأفرادها".
وتفيد اليونيسسف إن "كل أطفال غزة تقريبا" البالغ عددهم مليونا يحتاجون إلى مساعدة على صعيد الصحة النفسية في مقابل نصف مليون قبل بدء الحرب الأخيرة في السابع من تشرين الأول.
وأوضح كريكس "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم ويعانون من نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها قصفا".
عموما، تعرف يونيسف الأطفال المنفصلين عن ذويهم بأنهم أولئك الذين هم بدون والديهم، في حين أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم الأطفال المنفصلون والذين ليس لديهم أقارب آخرون أيضا.
اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.
وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 كانون الأول، ما تسبب بمقتل 27131 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وأشار كريكس إلى أن "الأطفال لا علاقة لهم بهذا الصراع. ومع ذلك فهم يعانون بشكل لا ينبغي أن يعاني منه أي طفل على الإطلاق". وأضاف "لا ينبغي أن يتعرض أي طفل على الإطلاق لمستوى العنف الذي شهدناه في 7 تشرين الأول - أو لمستوى العنف الذي شهدناه منذ ذلك الحين".
ودعا إلى وقف لإطلاق النار لتتمكن يونيسيف من إجراء إحصاء مناسب للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وتحديد أقاربهم، وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
المتحدة
الأقل
انفصلوا
ذويهم
التالي
قائد الجيش الأوكراني: على أوكرانيا الاستعداد لانخفاض المساعدات
تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بروكتر أند غامبل في تركيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:30
الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"
أخبار دولية
10:30
الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"
0
أخبار دولية
05:25
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: رفح تتحول إلى "طنجرة ضغط" مع فرار سكان غزة جنوبا
أخبار دولية
05:25
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: رفح تتحول إلى "طنجرة ضغط" مع فرار سكان غزة جنوبا
0
آخر الأخبار
04:43
يونيسف: تقديراتنا تفيد بأن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم
آخر الأخبار
04:43
يونيسف: تقديراتنا تفيد بأن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم
0
أخبار سياسية
2024-02-01
ميقاتي: نلتزم بقرارات الأمم المتحدة بما فيها 1701..الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلاف
أخبار سياسية
2024-02-01
ميقاتي: نلتزم بقرارات الأمم المتحدة بما فيها 1701..الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلاف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
0
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
0
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:57
"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!
منوعات
04:57
"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!
0
فنّ
2024-01-30
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
فنّ
2024-01-30
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
0
خبر عاجل
2023-11-24
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
خبر عاجل
2023-11-24
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
0
منوعات
2023-11-12
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
منوعات
2023-11-12
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
0
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
0
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
0
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
0
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
0
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
2
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
3
منوعات
14:40
"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!
منوعات
14:40
"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!
4
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
5
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
6
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
7
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
8
منوعات
16:40
سائحة تتعرض للإعتداء الجنسي في منتجع... وهكذا تمكن المغتصب من استدراجها!
منوعات
16:40
سائحة تتعرض للإعتداء الجنسي في منتجع... وهكذا تمكن المغتصب من استدراجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More