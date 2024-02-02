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الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"

أخبار دولية
2024-02-02 | 10:30
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الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب&quot;طنجرة ضغط من اليأس&quot;
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الأمم المتحدة: مدينة رفح في غزة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس"

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن مخاوفها من تدهور الأوضاع في جنوب قطاع غزة، قائلة إن ارتفاع عدد الباحثين عن الأمان في رفح جعل من المدينة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس".
     
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة أعداد المتجهين جنوبا إلى رفح في الأيام الأخيرة.
     
وقال المتحدث باسم أوتشا في جنيف ينس لاركي إن "معظمهم يعيشون في مبان موقتة أو خيام أو في العراء".
     
ووصف رفح بأنها "بمثابة طنجرة ضغط من اليأس ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك".

أخبار دولية

المتحدة:

مدينة

ب"طنجرة

اليأس"

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