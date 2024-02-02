ثلاثة قتلى إثر تحطم طائرة في مجمع سكني في الولايات المتحدة

سقطت طائرة صغيرة على مجمّع يضمّ منازل متنقلة في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت الهيئة الأميركية الناظمة للطيران المدني.



وتوفّي في الحادث شخص كان في الطائرة، فضلا عن شخصين كانا في المجمّع، بحسب ما جاء في تقرير الإدارة الأميركية للطيران (اف ايه ايه).



ووقع الحادث عند الساعة 19,27 بالتوقيت المحلي (00,27 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة كليرووتر. وأوضح التقرير أن "الطائرة تحطّمت في مجمّع للمنازل المتنقلة في ظروف غير معروفة" وقد "اندلعت النيران" بعد الحادثة ولم يكن أحد غير الطيّار في الطائرة.



وهرع عناصر الإسعاف إلى الموقع وأخمدوا الحريق الناجم عن تحطّم الطائرة.