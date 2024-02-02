ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

بعد غارات استهدفت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة... بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل

بعد غارات استهدفت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة... بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل

الكرملين يأمل بألا يؤثر انضمام أرمينيا إلى الجنائية الدولية على علاقتها بروسيا