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LBCI

ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

أخبار دولية
2024-02-02 | 13:00
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ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
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ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

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