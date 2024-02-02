واشنطن: اتهامات ومصادرات تتعلق بشبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة قائمة مصادرات واتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات استهدفت شبكة غير مشروعة لتهريب النفط تبلغ قيمتها نحو مليار دولار وتمول الحرس الثوري الإيراني.



وقال مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين في مكالمة هاتفية قبل الكشف عن الاتهامات أمام محاكم أميركية "قرارات وزارة العدل حاسمة لوقف تدفق الأموال التي تستخدمها إيران للمشاركة في أنشطة تهدد الأفراد داخل الولايات المتحدة، فضلا عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم".